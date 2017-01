Vortrag über Islam in St. Valentin

ST. VALENTIN. Am Dienstag 21. Februar, hält Elmar Kuhn ab 19 Uhr in der IMS Langenhart einen Vortrag über die "Herausforderung Islam". Den Abend organisiert das Katholische Bildungswerk Langenhart.Die Angst vor einer muslimischen Mehrheit ist vorhanden. Gibt es eine Hoffnung auf einen europäischen Islam mit demokratischen Werten? Finden wir Wege für ein friedliches Zusammenleben? Wir hören täglich von Anschlägen gewaltbereiter Muslime. Müssen wir uns vor ihnen fürchten? Ist es ihre Religion, die sie zu Gewalt motiviert? Noch nie war so viel Polizei zu unserer Sicherheit notwendig. Wie wird es langfristig weitergehen? Ist die Chance, dass unsere Werte von Demokratie und Gleichberechtigung von Männern und Frauen von den Muslimen übernommen werden? Zu diesen und weiteren Fragen wird der Vortrag Denkanstöße und Gelegenheit zur Diskussion geben.

Der Referent ist Generalsekretär von Christian Solidarity International (CSI) und hat vielfache praktische Erfahrungen mit dem Islam. Er ist Projektentwickler für den interreligiösen und interkulturellen Dialog und Dekan der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Klasse Weltreligionen.