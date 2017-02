AT

, Kronstorfberger Straße 1 , 4484 Kronstorf AT

Josef-Heiml-Halle , Kronstorfberger Straße 1 , 4484 Kronstorf AT

BEZIRK (red). Unter dem Motto „Gemeinsames Musizieren verbindet“ findet am Sonntag, den 12. Februar ab 17 Uhr in der Josef-Heimlhalle in Kronstorf ein Familienkonzert statt.