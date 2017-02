Beim Sport im Winter ist die richtige Kleidung wichtig

14.02.2017, 14:58 Uhr

Ein passendes Schuhwerk, die Sturz- und Rutschgefahr ist im Winter sehr groß, und eine Kopfbedeckung – 70 Prozent der Körpertemperatur verliert man über den Kopf – sind ebenso zu beachten, wie das richtige Aufwärmen der Muskulatur vor Beginn der Bewegung im Freien. „Bei extremer Kälte sollte man ein Tuch vor dem Mund und der Nase tragen. Es empfiehlt sich, über die Nase einzuatmen, da die Luft hier schon vorgewärmt in die Lunge kommt“, sagt der Sportwissenschaftler. Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, rät er aber von Sport in der Kälte ab. Ihnen empfiehlt er eher einen Besuch im Fitness-Studio. „Bei Dunkelheit sollte man unbedingt auch auf Reflektoren an der Kleidung achten, damit man gut gesehen wird“, weiß die Physiotherapeutin, die Bewegung oder Sport an einem schönen Wintertag um die Mittagszeit, auch als Vorbeugung einer Burnout-Erkrankung oder des Winterblues, nur wärmstens empfehlen kann.