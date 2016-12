Enns: Weihnachten wie vor 2000 Jahren

ENNS. Der Schlosspark von Enns wird sich am Samstag, 24. Dezember, bei Einbruch der Nacht des Heiligen Abends in das Hirtenfeld von Betlehem verwandeln. Pater Martin lädt zusammen mit seinen Mitbrüdern ein, an diesem Tag um 17 Uhr, Weihnachten wie vor 2000 Jahren draußen in der Kälte umgeben von Schafen und Eseln zu feiern.Die Jungscharkinder werden ein Hirtenspiel in der traumhaften Kulisse des Ennser Schlossparkes bieten und das Quartett der Musikkapelle Enns begleitet herzhaft die Weihnachtslieder.