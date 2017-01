Was tun bei Bluthochdruck im Winter

16.01.2017, 17:10 Uhr

Auch für den neurologischen Leiter der Rehaklinik Enns Bernhard Haider gilt Bluthochdruck als Hauptrisikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte. „Im Sommer wie auch im Winter kommt es oft auch witterungsbedingt zu einer erhöhten Kreislaufbelastung. Im Winter werden bei Kälte die Gefäße enger, das führt zu einem erhöhten Blutdruck", so Haider. Er rät zu Vorsicht bei ungewohnten Belastungen wie Schneeschaufeln oder Skilanglaufen bei niedrigen Temperaturen. „Es ist ganz wichtig, immer wieder ausreichend Pausen einzulegen und sich nicht zu überanstrengen. Vor allem sollte gerade bei Kälte der Blutdruck vermehrt gemessen werden.“Haider rät zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Diese sind bereits ab dem 18. Lebensjahr möglich. „Der Gesundheitscheck im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand. So können chronische Erkrankungen bereits im Frühstadium erkannt und mögliche Risikofaktoren wie Bluthochdruck durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden", so Haider. "Des Weiteren können eine Gewichtsreduktion, kochsalzarme Diät und ein Herz-Ausdauer-Training, täglich eine halbe Stunde, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von erhöhten Blutdruckwerten leisten.“