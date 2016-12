80. Geburtstag von Papst Franziskus

17.12.2016, 12:14 Uhr

„Für mich ist er, seine Persönlichkeit, ja jedes seiner Worte, ein Geschenk an die Kirche, an alle Gläubigen. Er hat das Talent, einfach zu sprechen, Gott den Menschen auf ganz einfache und sympathische Weise näher zu bringen. Seine Ehrlichkeit in der Ausdrucksweise, verbal wie durch Zeichen berührt die ganze Welt! Ich wünsche unserem Heiligen Vater in Rom alles Gute und viel Segen zum 80iger! Mögen ihm die körperlichen und geistlichen Kräfte noch lange erhalten bleiben, zum Wohl der Kirche und der gesamten Menschheit! P.S. Mein Respekt ihm gegenüber ist riesengroß, ich bin bald 36 Jahre alt, er ist 80 Jahre, sein Arbeitspensum ist um ein Vielfaches größer als meines! Also, wenn ich mit 80 Jahren auch noch so fit bin, dann: DANKE, lieber Gott!“