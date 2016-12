Auszeichnung als "Gesunde Schule"

02.12.2016, 12:16 Uhr

mitmachen und die die Zertifizierungskriterien erfüllt haben.So konnten vor kurzem die Pädagoginnen Sandra Habenschuss und Lisa Polixmair bereits zum 6. Mal die Auszeichnung in Grafenegg entgegennehmen.Um den Mädchen und Buben gesundes Leben näher zu bringen, wurden verschiedene Projekte entwickelt. So lautete ein MottoEine Wassertrinkwoche für alle Schüler wurde durchgeführt, um den Jugendlichen die Vorzüge dieses Getränkes vor Augen zu führen. Die 1. Klassen nahmen am Projektteil.Aktivitäten während des ganzen Schuljahres sind unter anderem die wöchentliche Gesunde Jause, die von den Schülern selbst zubereitet wird und die sehr gut besuchten Erste-Hilfe-Kurse für die 4. Klassen; auch das Wahlpflichtfach Abenteuer Natur mit seinen interessanten Angeboten bezüglich gesunder Lebensweise ist einzigartig in Österreich.Foto Copyright: NLK Reinberger