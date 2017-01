Ballhöhepunkt in St. Valentin & Dancing Stars

06.01.2017, 16:15 Uhr

ST.VALENTIN.KULTURHAUS

Warteschlange an der Abendkasse!

Großes Ball-Ereignis in– den schönsten Ball seit vielen Jahren zauberten dieund dasinsSt. Valentin sucht den– dieser Einladung folgten so viele Besucher wie schon lange nicht mehr und keiner wurde enttäuscht.

Wie bei ganz großen Ballveranstaltungen hieß es vorerst einmal in der Reihe anstellen und auf Einlass warten. Mit einer halben Stunde Verspätung war es dann so weit und gegen 21.00h konnteals Vertreter derdie zahlreichen Gäste begrüßen und den Ball gemeinsam miteröffnen.Nach der stilvollen Eröffnungszeremonie und Vorstellung der Dancing Star Teilnehmer begann ein rauschendes Ballfest, musikalisch begleitet durchund. Im Vorfeld wurden acht Vertreter der großen Vereine in St. Valentin von vier Profittänzern auf die große Ballnacht vorbereitet und zeigten eine in St. Valentin noch gesehene Showeinlage.vom ASK St. Valentin,vom ATSV,vom ATV,von der FF St. Valentin,von der Hexenrunde,von der Stadtkapelle,vom Tennisklub undvom SC St. Valentin zeigten vor der Fachkundigen Jury die einstudierten Tänze und begeisterten das Ballpublikum und die fachkundige Jury.Die Jury setzte sich zusammen aus Bürgermeisterin, dem Obmann des Volkstanzgruppe, Universal-Sportler und Arztund der Seer Sängerin und vormaligen Dancing Star GewinnerinAls Moderator durch den Abend führte souverain der St. Valentinervor einem ausverkauften Kulturhaus und alle Akteure wuchsen über ihre Möglichkeiten hinaus.Am Ende strahlteals Siegerin gemeinsam mitals hervorragende Zweitplatzierte um die Wette.Eine perfekte Idee, umgesetzt von einem engagierten und mutigen Organsitations- kommitee rund umund, die mit ihren zahlreichen Mitarbeitern und Helfern bewiesen, dass in St. Valentin weit über die Parteigrenzen hinweg Zusammenarbeit, Engagement und Unterhaltung möglich ist und erfolgreich durchgeführt werden kann.