Bischofsvikar Prälat Mag. Franz Schrittwieser verstorben

06.01.2017, 20:17 Uhr

So einen Geistlichen, durften wir kennen lernen:In der Nacht von 3. auf 4. Jänner 2017 ist dieser „große Kirchenmann“ verstorben.„Franz Schrittwieser hat mich auf meinem Weg zum Diakonat intensiv begleitet und inspiriert! Er war es, der zu mir sage, als ich mit der „Idee“ Diakon zu werden, bei ihm anklopfte:Ich bin ihm für diese Ermutigung sehr dankbar, ja überhaupt für sein gesamtesUnd ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern ganz vielen anderen auch. Gott sei Dank, durften wir in St. Valentin mit ihm, noch die Heilige Firmung im Mai 2016 feiern. Ein wunderbarer Tag, voll des Heiligen Geistes!für die Wege die du mit uns gegangen bist, dein Motto war: vorgehen-nachgehen-mitgehen! Möge Gott nun dein Leben in seiner Liebe vollenden! Amen.“

Bischofsvikar Prälat Franz Schrittwieser wurde am 5. Oktober 1940 in Purgstall/Erlauf geboren. Nachdem er das Stiftsgymnasium Melk besuchte studierte er anschließend Theologie in St. Pölten. Am 29. Mai 1965 wurde er zum Priester geweiht. Seine Stationen: Kaplan in der Pfarre Ulmerfeld, ab 1967 Kaplan in der Stadtpfarre Krems. Von 1974 bis 1988 war er als Pfarrer in Krems-St. Paul sowie von 1976 bis 1982 als geistlicher Assistent der Berufsgemeinschaft der Laienreligionslehrer an Pflichtschulen tätig.Von 1988 bis 2001 wurde im die Agende als Regens des Priesterseminars der Diözese St. Pölten zu Teil. Nebenbei war er von 1989 bis 2000 Leiter der Diözesanstelle "Berufe der Kirche", sowie ab 1989 geistlicher Assistent der Caritas, Diözese St. Pölten. Ab 2003 bis 2010 war er Rektor des Propädeutikums im Canisiusheim Centrum in Horn tätig. 1992 wurde er von Bischof Kurt Krenn in das Domkapitel berufen. 2000 ehrte man ihn mit dem Titel. 2009 bestellte ihn Bischof Klaus Küng zum Domdechanten und 2011 zum Bischofsvikar für die kategoriale Seelsorge. Neben der Telefonseelsorge war er somit für die Seelsorge in Krankenhäusern und im Pflegebereich, der Notfallseelsorge, dem Blindenapostolat und Gehörlosenpastoral sowie für die Seelsorge der Exekutive und Justizanstalten zuständig.