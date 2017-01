„Brücken bauen bei der Zusammenarbeit in St. Florian“

09.01.2017, 11:16 Uhr

Bürgermeister Zeitlinger hob bei seiner Ansprache die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, dem Stift St. Florian, der Pfarre und den Einsatzorganisationen heraus. Denn auf Gemeindeebene würden es alle Beteiligten selbst in der Hand haben, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Es gehe darum, das Gespräch zu suchen, miteinander an Lösungen zu arbeiten und Projekte im Sinne der Menschen umzusetzen. Dieser Stil habe St. Florian in den letzten Jahren weitergebracht. Trotzdem müsse man weiter Brücken bauen.

Auch der neue Stiftspfarrer Werner Grad nutzte diesen Anlass, um sich für die große Unterstützung seit seinem Amtsantritt im Sommer zu bedanken. Ihm sei eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wichtig.