Dornrosen im Weihnachtsblues begeistern im Gewäxhaus

10.12.2016, 09:59 Uhr

ENNSDORF.GEWÄXHAUS.

Besinnlich, doch nicht sinnlos.

Die drei leiblichen Schwesternundsorgten am Freitag imin Ennsdorf für nicht alltägliche Weihnachtsstimmung. Alsstanden die drei Vollblutmusikerinnen und Kabarettistinnen auf der Bühne und erzählten über so manche Kindheitserinnerung oder Beobachtung rund um das Weihnachtsfest. Viele bekannte Hits der letzen Jahre wieoder die legendärestanden am Programm, aber auch viele neue, kreative Lieder wurden vorgetragen.Gerade wenn der Zuhörer in die romantischen und gefühlvollen Melodien eintauchen möchte, wird er durch pointierte und freche Textstellen wieder in die Welt derzurückgeholt.Drei Damen, ehrlich, kritisch und immer drauf und dran den Kobold, der in ihnen schlummert, zum richtigen Zeitpunkt heraus zu lassen. Dabei wurde schon einmal auseinoder die Frage gestellt: „Was werden Sie heuerzu Weihnachten schenken?“ Ein gelungener Kabarettabend mit wunderbaren musikalischen Momenten. Eben besinnlich, aber nicht sinnlos.