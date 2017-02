Faschingskabarett 2017 der Astna Gfrasta

10.02.2017, 20:36 Uhr

Wichtig: Karten gibt es unter der Tel.nr. 0664-8304487 oder kartenverkauf@astna-gfrasta.at. Auch in der Trafik Horvath können Karten bestellt werden.Das Prinzenpaar Prinzessin Yasmin die I. von Spielzeug und Gitarre und Prinz Pascal der I. aus dem hohen Norden sowie die Faschingsgilde haben wieder ein tolles 3-Stunden Programm zusammengestellt und einstudiert. Bei lustigen Sketchen und Musikeinlagen sollte wieder kein Auge trocken bleiben. Soviel darf verraten werden - u.a. haben wir heuer wieder ein Männerballett, nehmen in der ZIB in Asten so manchen Astener aufs Korn, machen einen Benimmkurs und rollen mit dem Gfrasta Express. Auch tanzen unsere Gardemädchen wieder auf. Auch unsere Sektbar wird wieder bis in die frühen Morgenstunden für unser Publikum geöffnet sein. Getreu nach unserem heurigen Motto: Ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, im Fasching sind wir alle gleich. Geben wird´s genug zum Lachen, drum lass mas heute richtig krachen. Im letzten Jahr war unser Männerballett Sonnenschein ein Lachschlager. (siehe Foto).