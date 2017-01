Kräuterschatzsuche

am 28. April 2017, um 15:00Uhr



Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach wilden Kräutern und lernen sie etwas näher kennen. Unterwegs sammeln wir essbare Kräuter und bereiten anschließend eine Jause zu (Grüne Stangerl, Wildkräuterblütentopfen, Kräutertee, After Eight).



Kursgebühr: €17,- Kinder in Begleitung von Erwachsenen gratis

Kursleitung: Karin Schnetzinger (Kräuterpädagogin)

Treffpunkt: VS St.Valentin Hauptplatz



Anmeldung erforderlich unter: 07435 58640 oder unter: wichtelhausen@aon.at