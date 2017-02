Ministranten-LeiterInnen tagten im Pfarrhofwohnzimmer!

10.02.2017, 17:14 Uhr

So auch die St. ValentinerRegelmäßig treffen sich Diakon Manuel und die Ministranten-LeiterInnen um die Ministranten-Seelsorge in unserer Pfarrgemeinde zu koordinieren, die Mini-Stunden einzuteilen und spezielle Ministranten-Novitäten zu „erfinden“. Heuer soll es noch eine „im Pfarrheim mit Übernachtung geben. Man kann gespannt sein was dem Team noch alles zum Wohle unserer Altarkinder einfallen wird! Diakon Manuel: „Ich bin sehr stolz, aufAuch deshalb, weil sie alle selbst nochfür unseresind! Der Heilige Geist wirkt, wenn wir ihn „arbeiten“ lassen …“