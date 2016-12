St.Valentin sucht den Dancing Star

14.12.2016, 23:17 Uhr

ST.VALENTIN.KULTURHAUS.

St. Valentins Dancing Stars

Am Donnerstag, 5. Jänner 2017 heißt esim Kulturhaus St. Valentin! Unter diesem Motto veranstalten dieund dasSteyr Traktoren denProgrammhöhepunkt bildet heuer die Wahl einesaus den Reihen von acht St. Valentiner Vereinen. Wie im gleichnamigen TV-Format proben die acht Promis mit ihren professionellen Tanzpartnern bereits eifrig – und das unter ständiger Kamerabegleitung! Am Ball selbst werden sie von einer kritischen Jury, in der mitauch ein echter Dancing Star sitzt, ihren Tanz zum Besten geben. Um beim Publikumsvoting als Sieger hervorzugehen, bedarf es natürlich kräftiger Unterstützung durch die Ballgäste und Vereinsmitglieder.Nicht nur der Dancing Star wird mit einer Trophäe nach Hause gehen, sondern auch der Verein, dessen Promi die meisten Publikumsstimmen erhält, wird prämiert!Traditionellerweise wird der Neujahrsball von einer Formation aus jungen und junggebliebenen Paaren unter der bewährten Leitung voneröffnet. Musikalisch begleiten werden Sieunddurch den Abend.in den Trafiken Lechner, Weichselbaum und Grafeneder, der Volksbank und Raiffeisenbank, im Pfarrsekretariat und bei den Mitgliedern der Pfarre und des Blasorchesters.Freuen Sie sich mit uns auf eine beschwingte und unterhaltsame Ballnacht!

Die Teilnehmerliste:ASK Klaus Ruttenstock, ATSV Renate Oberbramberger, ATV Sissy Gansterer, FF St. Valentin Roman Mottl, Hexenrunde Eva Miemelauer, SC Manfred Huber, Stadtkapelle Franz Mühlberghuber, Tennisclub Elisa Backfrieder