Wie feiert ein Diakon seinen Geburtstag

06.02.2017, 18:08 Uhr

Diakon Manuel: „Eigentlich“ war es ein ganz normaler Samstag. Am Vormittag Dienstbesprechung und Geburtstagsfrühstück mit unserem Herrn Pfarrer, um 11 Uhr eine Taufe bei den Marienschwestern gefeiert, mit der Tauffamilie Mittagstisch und Kaffee-Plauscherl erlebt und dann zum „Treffpunkt Benedikt“ nach Kremsmünster „geflitzt“, zwar ein bisserl zu spät gekommen, aber nix versäumt! Ab 16:30 Uhr können junge Menschen, jeden 1. Samstag im Monat, einen ganz besonderen Nachmittag-Abend verbringen. Nach einer Lobpreiszeit in der Michael-Kapelle, wandern die jungen Leute in einen großen Vortragssaal, um einem Referenten zu lauschen. Selbstverständlich, kann man dann Fragen an den Referenten stellen oder ein Statement geben. Nach dieser Zeit folgt eine gemütliche Phase bei Getränken und Soletti. Im Anschluss haben die jungen Menschen die Möglichkeit, eucharistische Anbetung zu halten um innere Stille erleben zu können. Nach der Anbetung gibt es als „Höhepunkt“ eine lebendige Abendmesse um 19 Uhr. Ein tolles Musik-Team tut das ihre dazu! Begeisterung erfüllt die Kapelle des Hl. Erzengels Michael. Nach der Messe gab es dann noch ein Abendessen nach amerikanischem Style, Burger mit Potatowedges, Ketchup und Cola :-).!"