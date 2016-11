Wir haben auch am 8. Dezember geöffnet! Deine Kirche.

Es liegt an uns, ob wir uns den „Bummel-Stress“ wirklich geben wollen, oder ob wir unsere Seele in einem Gottesdienst „baumeln“ lassen können – wir brauchen das von Zeit zu Zeit, besonders im Advent! Daher, hat auch die Kirche in St. Valentin auch am 8. Dezember geöffnet! Gefeiert wird das Hochfest Maria Empfängnis mit zwei Festgottesdiensten um 8.00 und um 9:30 Uhr. Die Stadtkapelle St. Valentin, wird diese Heiligen Messen musikalisch umrahmen!

Diakon Manuel Sattelberger: „Der 8. Dezember „spaltet“ die Gemüter! Geht man an einem solchen Feiertag einkaufen oder doch nicht? Ist man ein schlechterer Christ, wenn man am 8. Dezember auch die Einkaufstempel besucht? Gott hat dem Menschen die Freiheit geschenkt, das höchste Gut und Zeichen seiner Liebe, dass er niemanden „zwingen“ will! Du hast die Wahl! Willkommen!“