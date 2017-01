Bereits zahlreiche Euros für Denise gesammelt

05.01.2017, 19:00 Uhr

Insgesamt 7.000 Euro spendeten die BezirksRundschau-Leser schon für Denise Hintringer.

ENNS (km). "Wir freuen uns sehr über die Zwischensumme. Mit so viel hätten wir nicht gerechnet. Wir hoffen, dass wir am Ende auch die Therapiemaßnahme für Denise finanzieren können", so Silvia Hintringer, Mama unseres diesjährigen BezirksRundschau-Christkindfalles Denise Hintringer . Mehr als 3.500 Euro konnten mithilfe der Leser bisher für Denise gesammelt werden. Zusätzliche 3.500 Euro übergab Walter Wieshofer , Geschäftsführer von Porsche Asten, an die Familie. Diese Summe konnte er gemeinsam mit seinem Team beim Charity-Punschstand in Asten sammeln. "Es freut mich, dass wir so viel zu Denise Therapiemaßnahme beitragen können", so Wieshofer.

Seit ihrer Geburt leidet Denise an einem offenen Rücken (Spina bifida). Sie spürt deshalb ab der Brustwirbelsäule abwärts nichts mehr und sitz aus diesem Grund auch im Rollstuhl. Durch das ständige Sitzen leidet sie an einer starken Skoliose. Um dieser entgegen zu wirken, benötigt sie zahlreiche Therapien. Am besten für sie ist die Wassertherapie. Um diese auch weiterhin machen zu können, benötigt sie dringend eine Einstiegshilfe fürs Schwimmbecken zuhause. Das BezirksRundschau-Christkind will Denise bei ihrer Therapie unterstützen und ihr deshalb gemeinsam mit den Lesern die Einstiegshilfe finanzieren.