BezirksRundschau-Christkind: Mit Punsch Denise Hintringer helfen

06.12.2016, 16:00 Uhr

Porsche Asten lädt am 15. Dezember zum Punschtrinken. Der Erlös kommt dem BezirksRundschau-Christkind zugute.

ASTEN (km). "Wir machen unseren Charity-Punschstand bereits zum neunten Mal", erklärt Walter Wieshofer, Geschäftsführer von Porsche Asten. "Dabei können wir mit Kunden und Freunden gemütliche Stunden verbringen und gleichzeitig etwas Gutes tun", so Wieshofer weiter. "Es ist sicher sinnvoller, gezielt jemand Bedürftigen zu unterstützen, als wahllos an Kunden Geschenke zu verteilen, die dann eigentlich sowieso nicht wirklich benötigt werden." So veranstaltet Porsche Asten deshalb lieber ein Mal im Jahr einen Charity-Punschstand. Die Einnahmen daraus spendet die Firma Menschen in Not. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Geld immer direkt an eine bedürftige Familie in der Region übergeben. So wissen wir, dass das Geld wirklich an die richtige Adresse kommt und auch wirklich dort landet", so Wiesmüller. "Es macht uns allen eine Freude, wenn wir helfen und mit den Einnahmen etwas Gutes tun können."

3.000 Euro fürs BezirksRundschauChristkind

Vor neun Jahren startete Porsche Asten seinen Punschstand mit einem Stehtisch in kleinem Kreis. "Mittlerweile sind wir stolze Besitzer einer eigenen Punschhütte." Das ganze habe mittlerweile einen professionelleren Touch. "Wir haben viele Partner gefunden, die uns beim Punschstand auch unterstützen – unter anderem mit Lebensmitteln." Auch alle Mitarbeiter helfen beim Charity-Punschstand. Sie engagieren sich dabei freiwillig und unentgeltlich bis in die späten Abendstunden. Auch der Gratis-Shuttledienst wird von einem Mitarbeiter von Porsche Asten unentgeltlich übernommen. Mit einem Firmenbus bringt er die Besucher, die das ein oder andere Gläschen zu viel getrunken haben, bis in die späten Abendstunden nach Hause.Im vergangenen Jahr konnten 3.000 Euro für den BezirksRundschau-Christkind-Fall Julian Fischer gesammelt werden. "Das war ein sensationelles Ergebnis", freut sich der Porsche Asten-Chef. Auch in diesem Jahr unterstützt Porsche Asten die Christkind-Aktion der BezirksRundschau. Dieses Mal kommen die Spenden der Ennserin Denise Hintringer zugute. "Wir haben hier wieder eine Familie aus der Region, die das Geld gebrauchen kann. Ich finde, bei Denise ist das Geld an der richtigen Stelle. Ich hoffe, dass wir es in ähnlicher Form wieder schaffen."