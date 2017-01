Christkind fliegt für Denise Hintringer

05.01.2017, 16:29 Uhr

Denise Hintringer aus Enns leidet an einem offenen Rücken und einer verkrümmten Wirbelsäule.

ENNS (km). Das BezirksRundschau-Christkind fliegt heuer für Denise Hintringer aus Enns. Die 20-Jährige leidet an einem offenen Rücken (Spina bifida). Durch das ständige Sitzen ist ihre Wirbelsäule bereits stark verkrümmt. Denise wohn bei ihren Eltern Silvia und Andreas Hintringer. Um die Skoliose zu therapieren, muss die 20-Jährige regelmäßig Übungen machen. "Ich muss fast jeden Tag zur Therapie." Eine Operation wollen Denise, die in ihrem jungen Leben schon so viele OPs über sich ergehen lassen musste, und ihre Eltern so lange wie möglich aufschieben. Die kostspieligen Therapien muss sich die Ennserin, die Teilzeit als Bürokauffrau arbeitet, zu einem Großteil selbst finanzieren. Auch ihre Eltern und ihre Schwester unterstützen Denise finanziell. Am besten für sie ist die Wassertherapie. Diese Maßnahme ist für Denise allerdings besonders aufwändig. Zum einen, weil sie ihre Übungen aus gesundheitlichen Gründen nicht in einem Freibad oder in einer Therme machen kann. Zum anderen ist sie auf die Hilfe anderer angewiesen, da ihre untere Körperhälte gelähmt ist. Zur Therapie benötigt die 20-Jährige eine Einstiegshilfe fürs Schwimmbecken zuhause.