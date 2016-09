Das Handy unterstützt Jäger im Wald

28.09.2016, 17:14 Uhr

Der Landesjagdverband ist bemüht, die Applikation laufend weiterzuentwickeln. Das Angebot umfasst Schuss- und Schonzeiten der Wildtiere, Sonne- und Mondkalender, dazu Bilder und Laute der Tiere. Mit dem ersten Update wurden 40 Fragen rund um die Jagd in einem Quiz verpackt. Außerdem hält das Programm einen Verhaltensleitfaden parat, um in unangenehmen Situationen richtig zu handeln. In der App findet man auch Notfallnummern und einen Versicherungsservice. Mit Push-Nachrichten bleiben die Jäger über alles Wissenswerte auf dem Laufenden.