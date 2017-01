Das tut sich 2017 in der Region Enns

06.01.2017, 07:30 Uhr

Im neuen Jahr wird in den Gemeinden wieder fleißig gebaut, saniert und in diverse Projekte investiert.

REGION (km). Zahlreiche Projekte halten die Gemeinden der Region 2017 auf Trab. So geht am 9. Jänner das Ennser Gesundheitszentrum in Betrieb. Alle praktischen Ärzte sind dann unter einem Dach. Sie bleiben weiterhin die persönlichen Hausärzte für die Patienten. "Neu sind lediglich die Ordinationszeiten", so der Ennser Bürgermeister Franz Stefan Karlinger. "Heuer werden uns die Vorbereitungen zur Landesausstellung stark beschäftigen." Zurzeit führe die Gemeinde noch intensive Verhandlungen mit dem Land OÖ über die Finanzierung. Die Gemeinde Asten wird 2017 mit einem anderen Projekt konfrontiert: der Modernisierung des Veranstaltungssaales. "Weitere Projekte für 2017 werden auch die Barrierefreiheit für das Rathaus und der Umbau zum Bürgerservice neu sein", berichtet der Astner Bürgermeister Karl Kollingbaum (SPÖ).

Leistbares Wohnen

Ausbau Hochwasserschutz

Geplante Projekte im Überblick

Auch in der Gemeinde Ennsdorf steht heuer ein Umbau an. "Das größte Projekt ist die Planung und Umsetzung eines neuen Amtshauses sowie die Sanierung des bestehenden Hauses", so Alfred Buchberger, Bürgermeister der Gemeinde Ennsdorf. "Im Bereich Kultur wird es im Herbst eine Veranstaltung zum Jubiläum ‚Zehn Jahre Kabarett und Kleinkunst im Gewäxhaus’ geben. Hier laufen die Planungen seitens K+ bereits."Ein Umbau für ein barrierefreies Gemeindeamt steht 2017 auch in Hargelsberg am Plan, wie Bürgermeister Manfred Huber berichtet.Die Gemeinde Hofkirchen beschäftigt sich hingegen mit dem Neubau des Feuerwehrhauses. "Hier steht bereits der Rohbau", erklärt Bürgermeister Thomas Berger. "Für die Volksschule planen wir, ein Zukunftskonzept zu erarbeiten." Außerdem will die Gemeinde in diesem Jahr eine Sommerbetreuung im Kindergarten anbieten. "Mein größtes Anliegen ist das Schaffen von leistbarem Wohnraum. Es wird daher zu einer Baulandwidmung kommen", so Berger.Die Gemeinde Niederneukirchen kämpft heuer mit den Finanzen. "Die größte Herausforderung für uns als Gemeinde ist, mit unserem ‚Einkommen’ auch auszukommen", so Bürgermeister Christoph Gallner. "Wir sind eine typische Wohngemeinde, die den Bürgern die bestmögliche Infrastruktur bieten möchte, jedoch fehlen uns in gewisser Art und Weise maßgebliche Einnahmequellen."Die Gemeinde St. Florian freut sich unterdessen auf ein reichhaltiges Freizeitangebot. So finden heuer das Bezirksmusikfest Linz-Land, das Feuerwehr-Jugendlager und das Jubiläum der Florianer Brucknertage statt, wie Bürgermeister Robert Zeitlinger berichtet.In St. Pantaleon-Erla hingegen legt man 2017 besonderen Wert auf den Nachwuchs. "Die Kinderbetreuung für Ein- bis Dreijährige startet im Februar", erzählt Bürgermeister Rudolf Divinzenz. Auch das Ortsentwicklungskonzept beschäftigt die Gemeinde. "Außerdem sind wir weiter um den Hochwasserschutz bemüht, bei dem uns leider immer noch eine Unterschrift fehlt."Umbauen & Modernisieren des VeranstaltungssaalsUmbau Rathaus & Bürgerservice neuNeues Löschfahrzeug für FF AstenVorbereiten auf LandesausstellungSchwerpunkt Straßensanierungzweiter Abschnitt Lärmschutz an der WestbahnEröffnung GesundheitszentrumErschließen leistbarer Grundstücke für junge Familien, um Abwanderung zu verhindernPlanen und umsetzen neues AmtshausÜberlegungen für Ausbau des FeuerwehrhausesZehn Jahre Kabarett und Kleinkunst im GewäxhausNeuer Kindergarten mit KrabbelgruppenUmbau Gemeindeamt zur Barrierefreiheit mit Sanierung des Feuerwehrhauses und MusikheimsAusbau und sanieren der InfrastrukturFertigstellen des FeuerwehrhausesEröffnen der AltstoffsammelstelleKanalsanierungen, Rückstaukanal und LöschwasserbehälterAngebot Kinderbetreuung in den SommerferienBauland widmen leistbares WohnenHochbehälterbauAusbau des KindergartensBezirksmusikfest Linz-Land im JuniFeuerwehr-Jugendlager im Juli20 Jahre Florianer BrucknertageStraßenausbauSanieren der KanalanlagenStart der Kinderbetreuung für Ein- bis DreijährigeOrtsentwicklungskonzeptHochwasserschutz