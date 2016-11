Den Advent mitfeiern in der Pfarre St. Valentin!

26.11.2016, 00:02 Uhr

Am 1. Adventsonntag werden in der Stadtpfarrkirche St. Valentin bei allen Hl. Messen die Adventkränze gesegnet.Bitte in die Kirche mitnehmen und auf das Speisgitter stellen. Außerdem stellen sich bei der 9:30 Uhr Messe die Erstkommunionkinder vor!mit besonderer Gestaltung gefeiert.wird bei Kerzenschein diegefeiert.wird eindes Pfarrheimes gefeiert.ein (Klein-) Kindergottesdienst gefeiertDank der fleißigen und kreativen Kirchenschmückerinnen, trägt die Stadtpfarrkirche St. Valentin wieder ihr schlichtes, aber sehr würdiges „Adventkleid“!Diakon Manuel;Advent OHNE KIRCHLICHE GEMEINSCHAFT ist nur eine „halbe Sache“!