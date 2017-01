Denise: "Mein Hund war einfach immer da"

06.01.2017, 08:30 Uhr

Ihr Assistenzhund Baccio gab Denise Hintringer aus Enns Stärke und Selbstbewusstsein.

ENNS (km). Seit ihrer Geburt leidet die 20-Jährige Ennserin Denise Hintringer an einem offenen Rücken (Spina bifida). Aufgrund dessen spürt sie ab der Brustwirbelsäule abwärts nichts mehr. Denise sitzt deshalb seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Durch das ständige Sitzen leidet die 20-Jährige auch an einer starken Skoliose. Trotz all dieser Probleme, die sich auch in ihrem Alltag niederschlagen, beweist die Ennserin täglich ihren starken Lebenswillen. Kraft bekam Denise auch durch ihren Rollstuhlassistenzhund, der vor rund zwei Jahren gestorben ist. "Ihr Hund gab ihr viel Stärke", erklärt Silvia Hintringer, Mama von Denise. "Baccio ging mit Denise überall hin, sogar in die Schule. Er war ihr treuer Begleiter", so Hintringer. "Er konnte alle möglichen Tricks. Zum Beispiel hob er mir alle möglichen Sachen auf oder schaltete das Licht an", erzählt Denise strahlend. "Er war einfach immer da." Als Baccio vor rund zwei Jahren starb, war die junge Ennserin am Boden zerstört. Nun trägt sie ein Foto ihres verstorbenen Lieblings in einem Medallion um den Hals.

Doch obwohl die junge Ennserin ihren Weg nun ohne ihren liebsten Begleiter bestreitet, hat sie ihr Lebenswille nicht verlassen. Denise kämpft so zum Beispiel hat darum, nicht erneut operiert werden zu müssen. Eine solche Operation wäre zwar aufgrund ihrer stark vorangeschrittenen Skoliose bereits fällig, dennoch will sie diese, so weit wie möglich hinauszögern. Dies schafft Denise nur mit Hilfe einer Wassertherapie. "Dabei werden Muskelpartien trainiert, die so nicht angesprochen werden." Da Denise ihre Übungen aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht woanders machen kann, benötigt sie dringend eine Einstiegshilfe fürs Schwimmbecken zuhause. Unser Christkind will Denise helfen, ihren Wunsch wahr werden zu lassen.