Dicke Luft in Enns

23.12.2016, 08:00 Uhr

Trotz Verbesserungen – die Messstation Enns-Kristein weist erhöhte Schadstoffwerte aus.

Trend zeigt nach unten

ENNS. Der Abschnitt der Westautobahn bei Enns bleibt eine Problemzone in Sachen Luftqualität. im Vorjahr wies die Messstelle Enns-Kristein an sieben Tagen einen erhöhten Feinstaubwert von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter auf. Der zweite Abschnitt, der erhöhte Werte aufweist, ist der Römerbergtunnel in Linz."An beiden 'Baustellen' braucht es dringend weitere Absenkungen der Schadstoffimmissionen", sagt Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Der langjährige Trend bei Feinstaub geht aber bei allen Messstationen in Oberösterreich wie auch im Großraum Linz nach unten. Auch beim Stickstoffdioxid verbessert sich die Situation in Oberösterreich langsam, wenngleich bei den Messstellen Linz-Römerberg und Enns-Kristein die Messwerte seit Jahren über dem Grenzwert der EU fuür das Jahresmittel von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter und deutlich über dem im Immissionsschutzgesetz-Luft für Österreich derzeit festgesetzten Grenzwert von 35 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen.

EU-Verfahren gegen Österreich

Enns weist 2016 einen Jahresmittelwert von 42,7 aus. 2003 lag dieser wert noch bei 57,5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ein durch die EU-Kommission gegen Österreich eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren wegen Überschreitung der NO2-Grenzwerte an der Messstelle Enns-Kristein hat zusätzliche Maßnahmen notwendig gemacht. So wurde die Schalthäufigkeit von Tempo 100 durch eine Verringerung des Stickstoffdioxid-Schwellenwertes erhöht, der betroffene Autobahn- Abschnitt wurde zur Tempo-Überwachung mit einem zusätzlichen Radar ausgestattet und seit Juli diesen Jahres gilt ein Fahrverbot fuür alte Lkw.