Familienkonzert des Jugendorchesters "Young Spirit", Kronstorf

14.02.2017, 01:25 Uhr

"Wir wollen mit unserer Musik Generationen verbinden", so eröffnete Matthias Schröck, in Doppelfunktion als Conférencier des Abends und Posaunist im Orchester, den musikalischen Reigen für Groß und Klein. Das Publikum war altersmäßig bunt gemischt, von jungen Volksschülern, über Eltern, Verwandte und Freunde, bis zu Opas und Omas. Und tatsächlich schafften es die ambitionierten Young-Spirit MusikerInnen, unter der Leitung von Thomas Maier, ihre Gäste von den Sesseln zu reißen. Motiviert wurde dazu das Publikum auch von vier Tänzerinnen der Landesmusikschule Enns, Gruppe Martina Holzweber-Van Tjin.

Im Konzert-Programm fanden sich unter anderem bekannte Melodien, wie "So a schena Tog" oder das berühmte "Let it go" aus dem Kino-Film "Die Eiskönigin", sowie der Biene Maja-Song, ein Wickie-Medley, Willy Wonka und seine Schokoladenfabrik, aber auch das absolute Massen-Phänomen aus 2016, "Pokémon Theme".Auch der Nachwuchs schnupperte Konzert-Luft. Die 6 bis 11-jährigen musizieren normalerweise getrennt in einem kleinen, überschaubaren Verband als Rhythmik Kids. Letzten Sonntag hatten auch sie ihren großen Auftritt und durften mit dem Orchester ein paar Stücke vortragen. Großer Applaus war sowohl den Rhythmik Kids, als auch dem Orchester "Young Spirit" sicher.