Geschenkaktion für Paschings Flüchtlingskinder

26.12.2016, 09:45 Uhr

Traditionen vermitteln

PASCHING (red). Eine lustige Haube, ein neues Kartenspiel, bunte Stifte oder eine süße Überraschung – mit viel Liebe wurden die Pakete für Flüchtlingskinder von 6sechs Monaten bis 18 Jahren gepackt. Via facebook hatte der Verein l(i)ebenswertes Pasching Paten aus der Gemeinde für die Mädchen und Jungen gesucht.Im Rahmen einer gemeinsamen Feier am 18. Dezember wurden die Pakete dann an die Kinder verteilt. „Es war sehr schön zu sehen, wie die Kinder die Pakete voller Vorfreude ihre Geschenke entgegen nahmen und wie ihre Augen strahlten, als sie die kleinen Überraschungen auspackten“, so Obmann Josef Hofko. „Auf diese Weise konnten wir einen Teil der österreichischen Weihnachtstradition, im wahrsten Sinne des Wortes, weiterschenken.“ Zudem hatten die Paten die Gelegenheit, die Beschenkten persönlich kennen zu lernen und multikulturelle Kontakte zu knüpfen. „Die Kinder sprechen alle schon sehr gut Deutsch und konnten sich mit ihren Paten über die Geschenke oder die bevorstehenden Weihnachtsferien austauschen“, so Hofko.Als besondere Überraschung konnten, in Kooperation mit dem Verein Von Ohr zu Ohr, für zwei hörgeschädigte Kinder jeweils ein Jahresvorrat an Batterien für ihre Hörgeräte übergeben werden. „Diese Batterien sind sehr teuer und wir freuen uns, dass die beiden Buben nun für das gesamte kommende Jahr versorgt sind.“