Greißlerei für die Ennser Innenstadt

Im ehemaligen Buchhandel Herda am Ennser Hauptplatz eröffnet im Frühjahr 2017 ein Greißler.

ENNS (km). Wer kennt das nicht: Nach dem Einkauf kommt man vollbepackt nach Hause und schon fällt einem noch etwas ein, was man beim Großeinkauf vergessen hat. Für Bewohner der Ennser Innenstadt wird es in einem solchen Fall künfig leichter werden. Denn anstatt wieder ins Auto steigen zu müssen, kann man sich solche Dinge in Zukunft auch direkt am Ennser Hauptplatz besorgen. Gemeinsam eröffnen Martin Hoeffle und Stefan Kaes nämlich im Frühjahr 2017 dort einen Greißler. Diese soll sowohl für Arbeiter, Touristen und in der Innenstadt lebende gleichermaßen ein zusätzliches Angebot sein. "Früher gab es zahlreiche Krämereien und kleine Läden in der Innenstadt, in denen man Lebensmittel und Alltagsprodukte kaufen konnte. Heute gibt es in der Stadt kaum noch etwas", erzählt Hoeffle. Ihr Krämerladen werde sich auf die Grundversorgung beschränken: "Anstatt wie bei uns im Uni-Markt eine große Auswahl an Shampoos zu haben, haben wir dort dann eben nur ein bis zwei im Angebot."

Greißlerei: "Kein Ersatz, sondern Zusatz"

"Wir haben uns bewusst dafür entschieden, keinen Mini-Markt zu eröffnen. Unsere Greißlerei soll schließlich kein Ersatz für bestehendes sein, sondern als Zusatz dienen", so Hoeffle weiter. Ausschlaggebend war es, dass viele Arbeiter und Touristen die beiden Uni-Markt-Betreiber auf das mangelnde Angebot ansprachen. "Viele Arbeiter erzählten, dass sie in ihrer Mittagspause gern zu uns auf eine Jause kommen würden, die Zeit aber nicht reiche." Mit einer Greißlerei wollen sie nun auch für diese Menschen ein Angebot schaffen.Zusätzlich zu Produkten wie Klopapier, Shampoo, Obst und Gemüse bieten die beiden Ennser in ihrem Tante-Emma-Laden auch eine Caféecke und eine Auswahl an verschiedenen Jausen an.