Hargelsberger Asylwerber dürfen Schule besuchen

22.12.2016, 20:00 Uhr

HARGELSBERG. Vier Flüchtlinge, die in Hargelsberg Unterkunft bekommen haben, dürfen in Steyr in die Schule gehen. Direktorin Ute Wiesmayr eröffnete an der HAK zwei Brückenklassen. Insgesamt 31 Schüler hatten sich bei einem "Hearing" qualifiziert. Der Unterricht umfasst 30 Stunden, die an fünf Vormittagen absolviert werden. Das Hauptfach ist Deutsch mit zehn Stunden. Unterrichtet wird auch Englisch und Mathematik mit jeweils vier Stunden pro Woche. Allgemeinbildende und persönlichkeitsbildende Fächer ergänzen mit jeweils zwei Stunden pro Woche den Stundenplan.

Zur Begrüßung übersetzten der aus Afghanistan stammende Schüler Hojat Ahmadi und die aus Syrien stammende Schülerin Gabriela Daaboul für die neuen Schüler.