„Herrenhuter“-Stern der Stadtpfarrkirche St. Valentin

03.12.2016, 22:09 Uhr

über dem Eingangsportal der Stadtpfarrkirche St. Valentin! Vor mehreren Jahren wurde dieser „Herrenhuter“-Stern angekauft, damit er uns im Advent die Richtung weißt. Heuer wird er, mit großer Wahrscheinlichkeit, das letzte Mal an diesem Ort für die Pfarrgemeinde leuchten, denn wenn im kommenden Jahr das Seitenportal renoviert wird, muss auch der Advent-Stern weichen. Ganz verschwinden wird er aber nicht, es wird sicher wieder ein besonderer Platz für „ihn“ gefunden werden! Diakon Manuel Sattelberger: „Lassen wir uns daher von seinem besonderen Licht in dieser Adventszeit ansprechen, damit wir den Weg zum Jesuskind finden, ein Weg der in die Stille und in die Einkehr führt, ein Weg der uns wieder „inwendiger“ werden lässt!“Ab er nicht nur der „Herrenhutter“-Stern zeigt sein strahlen auch das Pfarrheim zeigt im Advent "Farbe."