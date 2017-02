Hofkirchner Gemeindezentrum wird am Samstag eröffnet

06.02.2017, 00:00 Uhr

Im Gemeindezentrum findet bei verschiedenen Veranstaltungen bis zu 400 Gäste Platz. "Diese Räumlichkeiten sind für die Bewohner sehr wichtig. Denn man kann kleinere Veranstaltung im Foyer durchführen, ohne gleich den Saal zu belegen", sagt Berger.Gebaut wurde das Gemeindezentrum von Mitte April bis Ende November des Vorjahres. Die Kosten beliefen sich auf 2,4 Millionen Euro netto. Landeshauptmann Josef Pühringer und Landesrat Max Hieglsberger (beiden VP) haben ihr Kommen zur Eröffnung um 11 Uhr zugesagt.35 Jahre stand das alte Gemeindezentrum. "Es war damals das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde Hofkirchen, und einzigartig in Oberösterreich", so Berger. Das Gebäude beherbergte seinerzeit die Post, die Bank, die Arztordination mit Mutterberatung, die Musik, die Feuerwehr und auch die Gemeindeverwaltung. Hofkirchen hatte damals etwa 1.030 Einwohner. Bis heute sind etwa 800 dazu gekommen."Die Bank, die Post, der Arzt, und der Musikverein haben dieses Haus bereits wieder verlassen. Auch meine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr werden bis Mitte dieses Jahres das neue Feuerwehrhaus beziehen. In der ursprünglichen Form hat dieses Gebäude ausgedient", sagt Berger.