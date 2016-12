Junior-Regionaut Julian in der Landzeit-Weihnachtsbäckerei

"In der Landzeit-Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei."

Mit Konditormütze und Schürze ging es zuerst zum Händewaschen und dann zu den Tischen wo bereits der Kekseteig und die Keksausstecher auf die Kinder warteten. Die Kinder waren mit großem Eifer dabei. Sterne, Bäume, Häuser, Ochs und Esel wanderten anschließend auf das Backblech und es ging ab in den Ofen. Endlich waren die Kekse fertig gebacken und es ging zum verzieren. Die Wartezeit wurde den Kindern mit Kakao versüßt. Zu guter Letzt wurden die Kekse noch verpackt, der Karton mit einem Keksausstecher als Erinnerung an diesen Vormittag verziert. Mit den Keksen, einer Zaubertüte und einem Luftballon ging es anschließend wieder nach Hause wo die Kekse stolz präsentiert werden konnten.Auf Grund der großen Nachfrage gibt es am Samstag 17.12.16 um 10.00 Uhr in St. Valentin, noch einmal das Landzeit-Keksebacken für Kinder. Anmeldungen werden unter 07435 52002 entgegen genommen.