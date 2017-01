Kindergottesdienst - Mit Maria und Josef, bringen wir das Jesuskind in den Tempel

Lasst euch überraschen! "Mit Maria und Josef, bringen wir das Jesuskind in den Tempel" Das KILI-Team freut sich auf viele Kinder, Eltern und Großeltern die beim nächsten Kindergottesdienst am Donnerstag, 2. Februar um 16 Uhr, mitfeiern. Beginn ist in der Kirche, anschließend ziehen wir in den Meditationsraum und feiern dort das letzte Fest in der Weihnachtszeit "Maria Lichtmess" oder das Fest „Darstellung des Herrn“.

Der 2. Februar ist traditionell der Tag, an dem die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt sowie die Weihnachtkrippe mit den Krippenfiguren weggeräumt wird. Nehmt Freu(n)de mit!