Leserbrief: Salz statt Splitt

12.01.2017, 14:12 Uhr

Über die derzeitige Situation für Fahrradfahrer in den Wintermonaten

Zuerst möchte ich mich bei den Straßenerhaltern von Asten und St. Florian für ihre Arbeit bedanken. Auch in diesen Tagen kann man bei diesem Winterwetter problemlos mit dem Fahrrad in deren Gemeinden fahren. Hier wird nur mehr mit Salz gearbeitet.Nur in Linz ist das leider nach wie vor nicht möglich. Es hat sich zwar schon etwas gegenüber dem letzten Jahr verbessert, aber zu Linz gehört eben auch Pichling.Ich biete der Gemeinde Linz gerne meine Ideen zur Unterstützung für einen sinnvollen Winterdienst an.Mehr möchte ich diesmal gar nicht schreiben. Habe ich ja bereits vor einem Jahr geschrieben.

Kurt Gollner, St. Florian