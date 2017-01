Montiereisen diente als „Türöffner“

21.01.2017, 12:25 Uhr

HOFKIRCHEN (red). Am 20. Jänner 2017 zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Zweizimmer-Wohnung in Hofkirchen in Traunkreis ein.

Fotoausrüstung & antike Taschenuhr zählen zur Diebesbeute

Mit einem Montiereisen zwängten die Einbrecher die Holzeingangstüre auf und durchsuchten in der Folge die gesamte Wohnung. Dabei erbeuteten die Unbekannten einen Standtresor mit Schmuck, Silbermünzen und Dokumenten.Auch eine Fotoausrüstung und eine antike Taschenuhr ließen die Langfinger mitgehen.Der Gesamtschaden ist bislang noch unbekannt. Das verwendete Montiereisen blieb am Tatort zurück und wurde sichergestellt.