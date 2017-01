Multivision: Zu Fuß über die Alpen (Markus Hartheier)

Die Alpen überqueren: Mit dem Flugzeug in 30 Minuten, mit dem Auto in etwa 5 Stunden – oder aber zu Fuß in 21 Tagen.Markus Hatheier wanderte, angezogen von der Ruhe und Schönheit der Berge, vom Karwendel über den Alpenhauptkamm. In zwei verschiedene Routen gelangte er zum Gardasee und nach Venedig. Nicht eine sportliche Höchstleitung war die Inspiration dieser Wanderung.Vielmehr das bewusste Gehen als Mittel zur Entschleunigung, in einer oft so hektischen Welt. Dadurch war diese Zeit angefüllt mit Leben: bunten Blumen am Wegesrand, Begegnungen mit herzlichen Menschen und intensives Spüren der Natur.

Die Wanderung führte über sanfte Almböden, entlang schroffer Felswände, vorbei an Rinnsalen und Sturzbächen, bis hinauf in Gletscherregionen; und am Ende wartete das bezaubernde Flair des Südens.Tickets: erm. € 10,- / VVK € 12,- / AK € 14,-