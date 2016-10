Nach der Schule? Zu Ratzberger!

05.10.2016, 00:10 Uhr

„Ich will was Praktisches machen“, dachte sich Ruth nach der Matura. Jetzt ist sie Tischlerlehrling.

REICHRAMING. Weil man dort Möbel kaufen kann, die man sonst nirgends bekommt. Weil man bei Ratzberger Möbel produziert, die sonst keiner so macht. Und weil man dort, in der Ideentischlerei Ratzberger, Möbelideen entwickelt, die einzigartig sind. Es gibt nichts, das den gleichen Namen trägt und beim Nachbarn auch noch steht. Es gibt nur dieses eine Unikat, das für jeden Kunden individuell angefertigt wird. Vielleicht hat sich unser neuer Lehrling – Ruth heißt sie und aus Garsten kommt sie – genau das gedacht, als sie nach der erfolgreich bestandenen Matura bei uns anklopfte und meinte, eine Tischlerlehre wäre genau das Richtige für sie. Ruth zeigte sich beim ersten Gespräch von ihrem Weg überzeugt: „Ich will nach der Schule, nach der vielen Theorie, gerne was Praktisches machen. Etwas, wo ich auch ein fertiges Produkt seh’, das ich gemacht habe.“ Das traditionelle Handwerk in einer kleinen Tischlerei zu lernen, ist unserer Neuen offensichtlich ein großes Anliegen – und damit decken sich ihre Wünsche und unsere Ideen.

Alles in Handarbeit

Kontakt

Wir von der Tischlerei Ratzberger produzieren in Handarbeit Vollholzmöbel, fertigen die Möbel nach eigenem Entwurf in unserer Tischlerei und arbeiten gerne mit dem Werkstoff Holz. Bei uns ist „Handwerk“ tatsächlich das, was man erwartet: Wir arbeiten in unserer Werkstatt mit unseren Händen. Wir verwenden Holz aus unserer Region und verarbeiten es nach den Wünschen unserer Kunden. Und das, was wir da machen, das machen wir gern.Eisenstraße 824462 ReichramingTel. 07254/7686Mobil: 0664/2233768