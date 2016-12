Passende Jacken und noch mehr ..

04.12.2016, 12:08 Uhr

.. das bekamen letzten Samstag acht neue freiwillige Sanitäter-Anwärterinnen beim Roten Kreuz Enns.

Nach 100 Stunden Theorie und erfolgreich abgelegter „Zwischenprüfung“ folgen 160 Stunden praktische Ausbildung am Fahrzeug unter fachkundiger Anleitung durch erfahrene Rettungssanitäter. „Wir können freiwillige Mitarbeiter immer gebrauchen und so freuen wir uns, dass sich diesmal gleich so viele motivierte neue Mitarbeiterinnen gefunden haben um die anspruchsvolle Ausbildung zu absolvieren“, so der Dienstführende Wolfgang Bindreiter. „Das Team unserer Praxisanleiter steht bereit und wir heißen die Neuen in der Rot Kreuz Familie herzlich willkommen“, ergänz Martin Haslinger vom Ausbildungsteam des Roten Kreuz Enns.