Per App: St. Valentin fordert die Bürger auf mitzugestalten

18.01.2017, 07:00 Uhr

ST. VALENTIN. Die Stadtgemeinde St. Valentin stellte eine Handy-App vor, die Bürger stärker ins Stadtgeschehen einbinden soll. Die Stadt ruft auf, das Ortsbild der Gemeinde zu bewahren, indem Schlaglöcher, defekte Straßenbeleuchtungen, Schäden an öffentlichen Einrichtungen oder sonstigen Dingen, die behoben werden sollten, an die Gemeinde gemeldet werden. Die Applikation nennt sich "Mach mit!" und ist auf iPhones, Android-Geräten und Windows Phones benutzbar. Das Ziel von "Mach mit" ist es, die Beteiligung, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung von Bürgern in der Gemeinde zu fördern. Auch positive Wahrnehmungen können an die Gemeinde übermittelt werden.