Porsche Asten spendete 3.500 Euro für Denise Hintringer

23.12.2016, 10:49 Uhr

Der Charity-Punschstand vergangene Woche war ein voller Erfolg.

ENNS (km). Das Autohaus Porsche Asten veranstaltet ein Mal pro Jahr einen Charity-Punschstand. Mit den Einnahmen unterstützte Porsche Asten heuer erneut die BezirksRundschau-Christkind-Aktion in der Region Enns. Geschäftsführer Walter Wieshofer konnte dem Christkind-Fall Denise Hintringer 3.500 Euro überreichen. Die junge Ennserin will sich damit eine Einstiegshilfe fürs Schwimmbecken finanzieren. Mit dieser kann Denise ihre Therapieübungen gegen die Skoliose machen. "Wir haben mit Denise Hintringer wieder jemanden aus der Region, der das Geld gebrauchen kann. Bei ihr ist das Geld an der richtigen Stelle", so Wieshofer.

Seit ihrer Geburt leidet Denise an einem offenen Rücken (Spina bifida). Sie spürt deshalb ab der Brustwirbelsäule abwärts nichts mehr und sitz aus diesem Grund auch im Rollstuhl. Durch das ständige Sitzen leidet sie an einer starken Skoliose. Um dieser entgegen zu wirken, benötigt sie zahlreiche Therapien. Am besten für sie ist die Wassertherapie. Um diese auch weiterhin machen zu können, benötigt sie dringend eine Einstiegshilfe fürs Schwimmbecken zuhause. Das BezirksRundschau-Christkind will Denise bei ihrer Therapie unterstützen und ihr deshalb gemeinsam mit den Lesern die Einstiegshilfe finanzieren.