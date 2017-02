Radweg verbindet Ennsdorf und Windpassing

03.02.2017, 08:30 Uhr

Gemeinsam mit dem Wirtschaftspark ecoplus trägt die Gemeinde die Kosten für den Radweg.

ENNSDORF (km). "Ein lang ersehnter Wunsch der Bevölkerung" werde nun in Erfüllung gehen, wie Bürgermeister Alfred Buchberger (SPÖ) berichtet. Denn: Die Gemeinde Ennsdorf ist derzeit am Planen eines Radweges, der die Ortsteile Ennsdorf und Windpassing miteinander verbindet. "Der Radweg soll entstehen, damit man auch mit dem Rad die Ortsteile bequem durchqueren kann", erklärt der Ortschef. Vertreter der Gemeinde Ennsdorf trafen sich vor Kurzem mit den Zuständigen des Landes Niederösterreich und den Beauftragten des Wirtschaftsparkes ecoplus. Der Radweg, der zwischen Ennsdorf und Windpassing entstehen soll, ist nämlich nur ein Teilabschnitt eines größeren Projektes, das entlang der Donau realisiert wird. In insgesamt fünf Gemeinden soll die Infrastruktur für Radfahrer ausgebaut werden.

Die Kosten dabei belaufen sich derzeit auf rund 390.000 Euro. Zwei Drittel der Kosten werden dabei vom Wirtschaftspark ecoplus finanziert. Das restliche Drittel bleibt der Gemeinde über. "Die Gemeinde ist zudem für die Aufbringung der Grundstücke zuständig", so Buchberger. Bis Ende nächsten Jahres soll der Radweg realisiert werden.