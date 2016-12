Sammeltaxi startet Probebetrieb in Kronstorf

23.12.2016, 08:53 Uhr

Interessierte können bis Sonntag, 29. Jänner, das Angebot testen

KRONSTORF (km). Gemeinsam mit dem Kronstorfer Umweltausschuss bietet das Taxiunternehmen Brenner für die Bevölkerung nun ein Anrufsammeltaxi an. Das Angebot läuft probeweise bis Sonntag, 29. Jänner. "Es soll ein Bedarfsverkehr für die Bevölkerung sein, um leichter in den Genuss des neuen S-Fahrplanes der ÖBB zu kommen", erklärt Helmut Rockenschaub, Obmann des Umweltausschusses. Das Sammeltaxi wird vorerst von Montag bis Freitag angeboten und erst bei entsprechender Auslastung erweitert. Haltestellen des Sammeltaxis sind derzeit noch die Kronstorfer Bushaltestellen.

Erste Interessenten fürs Sameltaxi

Haltestellen und Abfahrtszeiten des Sammeltaxis

"Wir wollten forcieren, dass die Leute die Bahn verstärkt benutzen", so Rockenschaub. Das Sammeltaxi sei eine attraktive Maßnahme, da Kronstorf vom Verkehr etwas abgelegen ist, so Rockenschaub weiter. "Wenn Landesrat Steinkellner schon eine S-Bahn zur Verfügung stellt, dann sollten auch jene, die im ländlichen Bereich wohnen, eine Möglichkeit haben zur Bahn zu kommen", so Betreiber des Taxiunternehmens Manfred Brenner, der von dem Projekt sofort angetan war. "Ob das Projekt weitergeht und wie, kann man vom jetzigen Stand noch nicht sagen. Wir müssen erst sehen, wie das Sammeltaxi angenommen wird." Rockenschaub: "Wir glauben an das System. Ob die Leute auch daran glauben, wird sich zeigen."Erstes Interesse sei jedoch bereits bemerkbar. "Meine Kundschaften haben sofort darauf reagiert und nachgefragt, ob es ein solches Sammeltaxi auch zum Arzt oder zur Apotheke geben kann", erzählt Brenner. "Wenn das Angebot angenommen wird, kann man natürlich auch in solche Richtungen denken", sind sich die beiden einig.Das Sammeltaxi hält an den Bushaltestellen der Gemeinde Kronstorf. Im Ortsteil Thaling sind dies die Bushaltestellen beimund in der. In Unterhaus bleibt das Taxi bei der Bushaltestelle an dersowie bei der Haltestelle Unterhausstehen. In Kronstorf holt das Sammeltaxi seine Fahrgäste imund inab. Außerdem hält das Taxi beimDas vorläufige Angebot steht jeweils morgens und abends zur Verfügung.Abfahrtszeiten in Thaling, Thalinger Hof: 5.15 Uhr, 6.25 Uhr, 6.55 Uhr und 7.55 UhrAnkunftszeiten in Ernsthofen: 5.38 Uhr, 6.48 Uhr, 7.20 Uhr und 8.20 UhrAbfahrtszeiten am Bahnhof Ernsthofen: 16.05 Uhr, 16.35 Uhr, 17.05 Uhr, 17.35 Uhr, 18.05 Uhr, 18.35 Uhr und 19 UhrAnkunftszeiten in Thaling, Thalinger Hof: 16.30 Uhr, 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr und 19.30 UhrBestellt werden kann das Sammeltaxi telefonisch unter 07225/20720.