Tag der offenen Tür am BRG Enns

ENNS. Das Bundesrealgymnasium Enns lädt am Mittwoch, 30. November, zum Tag der offenen Tür. Von 8.30 bis 13.15 Uhr kann man das BG/BRG Enns besichtigen und sich einen Eindruck von der Schule verschaffen. Neben dem Regelunterricht gibt es viele Zusatzangebote, damit Schüler ihre Kompetenzen ausweiten können und ihre Stärken gefördert werden. Wer seinen Schwerpunkt in der Sprache sieht, hat die Möglichkeit, ab der dritten Klasse Gymnasium in Französisch unterrichtet zu werden. Das breite Angebot an Fächern – von Fremdsprachen über Naturwissenschaften bis zum künstlerischen Bereich – liefert ein breites Fundament an Allgemeinwissen. Interessierte haben die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür in den Besuchsklassen am Unterricht sowie an Führungen teilzunehmen, die durch das Schulgebäude gemacht werden.

Am Elterninformationsabend stellt Direktor Franz Pröll gemeinsam mit der Bildungsberaterin Tanja Klambauer das Bildungsangebot der Schule vor. Der Elterninformationsabend beginnt am Mittwoch, 30. November, um 19 Uhr und findet in der Aula der Schule statt.