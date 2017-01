Tag der offenen Tür an der IMS Langenhart war ein voller Erfolg

31.01.2017, 18:46 Uhr

IMS LANGENHART - LEHREN UND LERNEN MIT HAND, HERZ, HIRN UND HUMORDer Tag der offenen Tür war auch heuer wieder ein voller Erfolg. In den Informatikräumen kreierten die Schülerinnen und Schüler der umliegenden Volksschulen Urkunden und wagten erste Versuche mit Tablets.Im Musikraum übten sie sich im Trommeln, in der Sporthalle war unter anderem eine Riesenschaukel aufgebaut und das Wahlpflichtfach Abenteuer Natur erweckte Interesse am Aufenthalt im Freien. Besonders angetan waren die Kinder von den englischen Puzzles und den Memory-Spielen auf den interaktiven Schultafeln, den sogenannten ActivBoards. Im Werkraum fertigten sie Bleistifthalter aus Plexiglas und durften Computer gesteuerte Lego-Roboter ausprobieren. Das Experimentieren im Physiksaal, eine neue Erfahrung für die Kinder, fand ebenfalls großen Anklang.