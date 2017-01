Tag der offenen Tür an der NMS/SMS St. Valentin - Schubertviertel

09.01.2017, 09:20 Uhr

ST.VALENTIN. NMS/SMS SCHUBERTVIERTEL.

Info-Abend 12. Jänner ab 19 Uhr

Ein ebenso interessantes wie buntes Programm wird am Tag der offenen Tür in dergeboten. Dabei können sich amalle interessierten Kinder und Erwachsenen darüber informieren, was man alles im Schubertviertel lernen und erfahren kann.In den verschiedensten Fächern und Bereichen kann man selber mitmachen. Schülerinnen und Schüler führen durchs Schulgebäude. Man bekommt dabei nicht nur viele Informationen, sondern auch einen sehr guten Einblick in die unterschiedlichen Schultypen (). Besondere Attraktionen für Volksschülerinnen und Volksschüler sind, dasund am, verschiedenste Spiele im, kreatives Arbeiten in densowiein der großen Schulküche.Für jene, die überlegen, an welcher Schule sie ihre Kinder nach der vierten Klasse Volksschule anmelden sollen, lädt Direktorinmit ihrem Team zumein. Weitere Infos unter