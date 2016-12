Turmcafé: Ende nach 16 Jahren

02.12.2016, 12:29 Uhr

Zu Silvester endet eine Ära. Das Turmcafé am Ennser Hauptplatz hört nun endgültig auf.

ENNS (km). Mit Ende des Jahres schließt das Turmcafé seine Pforten. Eigentümer Harald Ullmann wendet sich ab 1. Jänner 2017 anderen Dingen zu. "Ich habe mich aus mehreren Gründen dazu entschlossen", erklärt Ullmann. Zum einen aus gesundheitlichen Gründen. Nach einer schweren Krankheit vor zwei Jahren braucht der Gastronom nun eine Auszeit. "Auch die Gesamtsituation hat sich verändert. Mittlerweile braucht man eine Registrierkassa und eigene Räume für Raucher und Nicht-Raucher." Ein weiterer Beweggrund war, dass das Konzept mittlerweile nicht mehr passt. "Die Situation hat sich gedreht. Es wird weniger Alkohol getrunken. Auch die Situation für Raucher spielt mit", erklärt der Gastronom. Außerdem: "Wir sind älter geworden. Das Nachtgeschäft ist nicht mehr meins."

Rückblick: Nach einem Lokalumbau im Jahr 2000 eröffnete Ullmann das Turmcafé im Juni desselben Jahres. 2004 folgte die Expansion. Der Gastronom betrieb nun auch ein Lokal im Steyrer City Kino. 2007 kam eine Filliale in der Plus City hinzu. Nun, am 31. Dezember, öffnet das Turmcafé ein letzes Mal. Unterstützung bekam Ullmann während der vergangenen 16,5 Jahren von seinen langjährigen Mitstreitern Claudia, Manuel und Susi sowie von seiner Lebensgefährtin Sylvia. Seinen Abschied feiert das Lokal an diesem Tag mit Freunden und Stammkunden. "Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft. Aber wenn das Korsett zu eng wird, muss man das anerkennen."Der Stadt Enns bleibt Ullmann jedoch auch weiterhin erhalten. 2017 unterstützt er TSE-Chef Max Homolka wieder bei Großprojekten wie Cittámusica oder dem Countryfest, bei welchem er federführend war. Sein Lokal wird nach einer kurzen Umbauphase im Jänner von einer jungen Schwertbergerin weitergeführt. Eröffnen soll das "Turmcafé-Restaurant" mit Februar. Ob Ullmann selbst nach seiner Auszeit wieder in die Gastronomie zurückkehrt, bleibt fraglich. Aber: "Heute ist nicht alle Tage..."