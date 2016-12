Umfrage: Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

13.12.2016, 10:50 Uhr

Ich wünsche mir ein paar Kochbücher für eine gesunde, vegetarische Küche damit ich für meine Familie gesund kochen kann. Und natürlich ein schönes gemütliches Weihnachtsfest.Mein Wunsch ist, dass auch das kommende Jahr so gut wird wie dieses, ich bin sehr zufrieden. Und dann wünsche ich mir noch Gesundheit und eine friedliche Zeit für alle Menschen.Ich wünsche mir für mich und meine Familie ein schönes friedliches Weihnachtsfest und dass alles so bleibt wie es ist und wir alle gesund sind. Am Hl. Abend wünsche ich mir ein Raclette Essen.

Ich wünsche mir ein wenig mehr Zeit für meine Familie und meine Freunde. Und natürlich ein schönes Weihnachtsfest und dass alle Wünsche meiner Liebsten in Erfüllung gehen.Ich wünsche mir eine Play-Mobil Polizeistation, ein Monopoly Spiel und ein Fifa 17 Fußballspiel für meine Play Station, einen schönen Christbaum und viel Zeit zum Spielen mit meinen Freunden.Mein größter Wunsch wäre ein richtiges Tablett und eventuell ein ferngesteuertes Auto. Ich war sehr brav und habe mich auch in der Schule sehr bemüht, darum glaube ich dass ich das auch bekomme.