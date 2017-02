Umfrage: Wie feiern Sie den Valentinstag?

08.02.2017, 11:31 Uhr

Mein Freund hält zwar gar nichts vom Valentinstag aber weil ich diesen Tag gerne feiere schenkt er mir schon eine Kleinigkeit. Ich glaube jede Frau wünscht sich an diesem Tag einen kleinen Liebesbeweis.Ich habe zur Zeit keinen Freund dafür schenke ich meiner Mama und meiner Oma an diesem Tag ein paar Blumen. Für mich ist es der ideale Tag an dem ich mich für die Liebe und Fürsorge bei Ihnen bedanken kann.Der Valentinstag ist für mich ein Tag wie jeder Andere. Ich kaufe meiner Frau während des Jahres öfter Blumen aber ganz gezielt nicht am Valentinstag. Weil ich mir nicht vorschreiben lasse, wann ich Blumen schenken soll.

Meine Freundin und ich feiern den Valentinstag immer sehr romantisch. Eine kleine Überraschung hab ich bereits gekauft. Wir werden zu Hause bleiben und uns etwas kochen und Blumen sind für mich sowieso Pflicht.Wir feiern den Valentinstag auf jeden Fall. Wir schenken uns nur eine kleine Aufmerksamkeit kein großes Geschenk. Vielleicht gehen wir essen oder ins Kino, das haben wir noch nicht besprochen aber feiern tun wir auf jeden Fall.