Valentinsempfang der Bürgermeisterin in St. Valentin

15.02.2017, 16:56 Uhr

amfreuen. So viele St. Valentiner wie noch nie sind der Einladung insgefolgt und so verbrachten knapp 500 Besucher einen informativen und geselligen Abend.führte wie in den vergangenen Jahren durchs Programm und Bürgermeisterinkonnte neben zahlreicheneine Vielzahl von Vertretern derundbegrüßen. Ab 18.30h wurde zum Sektempfang geladen und um 19.00h startete ein interessantes und abwechslungsreiches Programm.

Neue Veranstaltungshalle und Stadtentwicklungskonzept

Neue Mode- und Schmuckkollektion

berichtete über den aktuellen Stand der neu zu errichtenden. Detailinformationen dazu gab es vom Architektenduound. Mit der neuen Veranstaltungshalle soll es gelingen die beiden Stadteile noch besser miteinander zu verbinden und die Möglichkeit füraber auch fürundzu schaffen. Kernpunkt der neuen Halle wird diesein. Im Jahr 2020 rechnet man mit der Fertigstellung.Ein noch weitreichenderes Projekt stellte dann Bürgermeisteringemeinsam mitunter dem Titelvor. Mit seiner erfrischenden und gewinnenden Art beeindruckte derdie gespannten Zuhörer, der denzum Gelenk der Stadt entwickeln will und die verschiedenen Stadtteile miteinander verbinden möchte. „Das Ergebnis des Stadtentwicklungskonzeptes liegt im Stadtamt zur Besichtigung auf und soll von der Bevölkerung kritisch begutachtet und beurteilt werden“, freut sichauf die Reaktionen und Anregungen der Bevölkerung.underweiterten die Dirndlkollektionund schufen eine neue, moderne, junge und blumige Kleiderkollektion: „– inspiriert von den Silhouetten der ‚Rocking Fifties’ – in Kombination mit einem wunderschönen Blumenstrauß ist ein Garant für erhöhten Pulsschlag bei Männern und Frauen,“ erklärtewährend der Modeschau.„Armbänder zu günstigen Preisen die wirklich Freude machen“, mit diesen Worten stelltevon derdie neue Schmuckserie vor, die ab sofort beiund beizu haben ist.Den Abschluss machtemit seinem Vortrag zum Themaund wies auf die zahlreichen und kostenintensiven Maßnahmen in diesem Bereich hin. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikgrupperund umdie mit österreichischer Popmusik das Publikum begeisterten.Im Anschluss gab es für die Besucher Gulaschsuppe und Getränke. „Beim Valentinsempfang kommen Menschen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern zusammen und haben die Möglichkeit sich auszutauschen und so können wiederum neue Kontakte und Ideen entstehen. Es ist wichtig, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger einbringen, um die Entwicklung unserer Stadt St. Valentin weiterhin positiv voranzutreiben. Es freut mich sehr, dass dieser Einladung so viele Menschen gefolgt sind,“ freut sichzu recht über die gelungene Veranstaltung.