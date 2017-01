Von Bäumen mit Geschichte

13.01.2017, 08:54 Uhr

„Ich hab das Gefühl, ich steh mitten im ‚Holzhaufn'“, schrieb eine Freundin an die Ideentischler.

Jahresringe zeigen Lebensverlauf

REICHRAMING. Eine Freundin – und ja, sie ist eine echte Freundin, nicht nur eine auf Facebook – hat kürzlich auf unserer Facebook-Seite folgendes geschrieben: „Ich schlafe nun seit zwei Wochen in einem Bett der Ideentischlerei Ratzberger und freue mich jedes Mal, wenn ich in unser Schlafzimmer gehe. Seit wir euer Zirbenbett haben, riecht’s zuhause wie im Wald. Ich hab’ das Gefühl, ich steh mitten im ‚Holzhaufn‘.“ Schön ist das, wenn wir so deutlich die Bestätigung für unsere Arbeit bekommen! Danke! Ja, wir sind überzeugt davon, dass man unseren Möbelstücken – egal, ob aus Zirbe oder aus einer anderen Holzart – den Wald, aus dem sie stammen, anmerkt. Und deshalb ist das volle Holz, und nicht die furnierte Pressspannplatte, das Material, mit dem wir arbeiten.Jeder Baum, egal ob Nuss, Ahorn oder Esche, hat seine eigene Geschichte. Die Jahresringe zeigen seinen Lebensverlauf. Und es ist schön zu wissen, dass mit einem Möbelstück aus Vollholz auch eine Geschichte geliefert wird. Auch deshalb sind wir stolz darauf, dass kein einziges unserer Möbelstücke als Massenware gefertigt wird. Denn Bäume sind so individuell wie wir Menschen, und da passt’s eben ganz gut zusammen, dass wir individuell fertigen. Wenn Sie also gerne ein neues Schlafzimmer oder ein neues Vorzimmer, ein Möbelstück mit Geschichte haben möchten – reden Sie mit uns, wir planen und beraten gerne!Eisenstraße 824462 ReichramingTel. 07254/7686Mobil: 0664/2233768